Sospetto concorso "pilotato" in Asl 4: "Revocato, verrà riprogrammato in tempi strettissimi"

Un nuovo bando "in tempi strettissimi, nel comune interesse dei candidati e di un'adeguata azione amministrativa": così comunica la direzione di Asl 4, a proposito del concorso per dirigente amministrativo che avrebbe dovuto svolgersi il 22 febbraio.

Questo a causa, specifica sempre Asl, "del venir meno delle condizioni contestuali necessarie per un suo corretto svolgimento".

Ma che vuol dire? Il 22 febbraio avrebbe dovuto svolgersi un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di dirigente amministrativo per il per il governo e il coordinamento delle attività amministrative connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie. Alcuni candidati, però, convinti che il concorso sarebbe stato in qualche modo pilotato, avrebbero fatto pervenire ai vertici di Asl 4 una pec e altre comunicazioni, ventilando anche l'ipotesi di rivolgersi alla procura.

Con una nota del 19 febbraio e una deliberazione del 22 (il medesimo giorno del concorso) questo è stato revocato. Il direttore generale, Paolo Petralia, nella revoca aveva scritto che non si ravvisava "la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento dello stesso" ritenendo opportuno "avviare secondo la vigente normativa gli approfondimenti interni del caso".

Già il 19 febbraio, Petralia scriveva: "In riferimento alla pec acquisita, innanzitutto esprimendo profondo rammarico per quanto nella stessa esposto, si ritiene non più sussistere le sufficienti condizioni di serenità per il prosieguo della procedura in oggetto, revocando il concorso di cui all'oggetto".