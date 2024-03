Doveva essere in carcere per rapina: sorpreso per strada a vendere accendini

Doveva essere in carcere per rapina, invece è stato trovato in piazza delle Erbe a vendere accendini.

La polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 56enne rintracciato nel centro storico: a notarlo mentre vendeva accendini indisturbato, verso mezzanotte, quattro poliziotti (due del commissariato di Cornigliano, uno della questura di Genova e uno del commissariato di Afragola in Campania), di cui due liberi dal servizio.

I quattro hanno notato l'uomo e lo hanno riconosciuto come il 56enne destinatario di un ordine di carcerazione: lo hanno immediatamente fermato, identificato e portato nel carcere di Marassi. Lo attende ora una pena di 4 mesi per una rapina compiuta precedentemente.