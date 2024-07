Il tasso con la rogna salvato dall'Enpa: "Sembra uscito da un film horror"

"Sembra una creatura uscita da un film horror, ma in realtà è un maschio di tasso con uno stadio di rogna molto avanzato". Così Enpa Genova, che ha recuperato l'animale a Sori, dove più volte era stato segnalato, ora potrà essere curato.

L'Ente nazionale per la protezione animali ha spiegato di aver provato più volte a catturarlo mentre vagava liberamente per il paese, ma l'impresa non è stata così facile, perché spariva e riappariva.

"Finalmente - conclude l'Enpa -, grazie all’aiuto della vigilanza regionale, siamo riusciti a prenderlo e a portarlo al Cras di Campomorone (il centro recupero animali selvatici, ndr). Le sue condizioni sono pessime, è completamente nudo e piena di croste. Per fortuna i tassi hanno una bella tempra e lui sembra stia rispondendo bene alla terapia: siamo fiduciosi quindi di poterlo completamente recuperare".

