Cade dalle fasce, anziano soccorso in elicottero

Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Teriasca, nel comune di Sori, per soccorrere un uomo di ottant'anni.

L'anziano, caduto da una fascia, si è procurato probabili fratture alle vertebre e ad una spalla.

Per di più, si trovava a più di mezz'ora di cammino dalla strada carrabile. I soccorritori hanno allora chiamato l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto in ospedale.