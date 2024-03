Escono da scuola e spariscono, ansia e apprensione per due 13enni

Ore di ansia e apprensione per due famiglie di Sori dopo la scomparsa di due amiche 13enni.

"Siamo i genitori di Viola e Beatrice - si legge in un post sui social -, da ieri non abbiamo notizie di entrambe, si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie per l'aiuto".

Delle due ragazze si sono perse le tracce dopo le 13.30 di lunedì 4 marzo 2024 dopo l'uscita da scuola a Sori. Solo una delle due ha con sé il telefono cellulare, che però risulta spento. Dopo la denuncia dei genitori, i carabinieri hanno avviato ricerche.

Secondo quanto riferito dai militari che seguono il caso, una delle due giovani sarebbe recidiva, ovvero non sarebbe la prima volta che si allontana da casa.

