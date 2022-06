"Parcheggia e prendi la navetta gratis per la spiaggia", l'iniziativa a Sori

"Parcheggia l'auto e prendi la navetta gratuita che ti porterà direttamente in spiaggia". Questa l'iniziativa lanciata dal Comune di Sori per agevolare, nel periodo estivo, le persone che raggiungono il paese per una giornata di mare durante il fine settimana.

La navetta sarà disponibile dal 2 luglio al 4 settembre nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi; parte dal parcheggio del campo sportivo 'Rio Cortino' di via Teriasca e arriva in piazza Colombo nel centro di Sori, a due passi dal mare, per poi effettuare il percorso inverso.

L'orario della navetta, tutti i sabati e i festivi, è dalle ore 9:55 alle ore 18:52 ogni 30 minuti con un unico stop dalle 13.07 alle 14.10.