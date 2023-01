Incendio in un ristorante: intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella notte, poco dopo mezzanotte e mezza di lunedì 9 gennaio 2023, in un ristorante di via Stagno nella zona a mare di Sori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che sembra siano partite dalla cucina.

A causa del fumo sono stati temporaneamente evacuati gli abitanti della palazzina che al piano terra ospita il locale, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Sori, una persona lievemente intossicata è stata medicata sul posto, gli abitanti sono poi rientrati nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio.

In corso le indagini per stabilire le cause del rogo, forse iniziato a causa di cortocircuito.