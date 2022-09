Incendio sulle alture di Sori, vigili del fuoco e volontari in azione

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di sabato 17 settembre 2022 nel comune di Sori in località Cretti, sulle alture. Ancora da accertare le cause.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo con due squadre e i volontari dell'antincendio, la Regione ha informato intorno alle 16:30 che le fiamme sono sotto controllo, rimangono comunque sul posto la squadra boschi di Genova e i volontari.

Giornata complicata per i vigili del fuoco che in mattinata a Genova hanno effettuato decine di interventi per i danni causati dal forte vento di tramontana tra alberi caduti, dehor e gazebo rovesciati, problemi anche nel savonese a causa di un grosso incendio boschivo divampato a Laigueglia in località Via Serre. Le fiamme sono arrivate vicino ad alcune case, che sono state evacuate.. Sul posto è intervenuto il canadair e contemporaneamente sono attivi due elicotteri regionali e 30 volontari dell'antincendio boschivo con quattro mezzi. Particolarmente difficoltose le operazioni di spegnimento.

Aggiornamento ore 17:30 incendio Laigueglia.

Il presidente della Regione Giovanni Toti è intervenuto sul luogo dell'incendio a Laigueglia e ha spiegato che l'incendio è fortunatamente sotto controllo: "Grazie all’intervento del Dipartimento nazionale che ha mobilitato i canadair, agli elicotteri regionali e ai volontari dell’antincendio boschivo. Sono state ore molto complicate, a seguito delle quali sono state anche evacuate alcune persone. Ora stiamo aspettando che il coordinatore dei Vigili del Fuoco decreti l’estinzione dell’incendio".

"Abbiamo vissuto ore molto difficili - ha sottolineato il presidente - ma ora la situazione è sotto controllo, grazie agli interventi tempestivi degli eliregione e dei canadair che sono stati fondamentali per contenere i danni e per bloccare le fiamme prima delle prime case di Alassio". Il presidente di Regione Liguria si è appellato al buon senso dei cittadini e ha lanciato una raccomandazione rispetto ai comportamenti che, a seguito della grande siccità di questo periodo, facilmente possono innescare fiamme con conseguenze tragiche.