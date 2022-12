Cimento invernale a Sori: temerari sfidano il mare freddo

È ufficialmente iniziata la stagione dei cimenti invernali in Liguria, i primi temerari hanno sfidato il mare freddo lo scorso 8 dicembre ad Arenzano e a Sestri Levante, domenica 11 dicembre 2022, invece, è toccato a Sori

In mattinata si è infatti svolto il 14esimo 'cimento invernale sorese' a cui hanno partecipato i 'Cimentisti Acquafreddisti' e un cospicuo numero di temerari che hanno sfidato il freddo mare d'inverno. Alla presenza del sindaco Mario Reffo e dell’assessore al turismo ed alla spiaggia Luca Pittore, il gruppo di cimentisti, si è tuffato in mare dalla splendida cornice della spiaggia, poi vin brûlé e cioccolata calda per scaldarsi.

"Ringraziamo il Club Vela Sori - ha scritto il Comune sulle proprie pagine social - per l’organizzazione dell’evento e tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi maniera alla buona riuscita della manifestazione".