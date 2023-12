Funivia forte Begato, la Soprintendenza "boccia" due stazioni e l'altezza di alcuni piloni

Nell'ambito della Conferenza dei servizi, la Soprintendenza in generale promuove il progetto ma chiede di apportare modifiche a due stazioni e l'altezza di alcuni piloni nel progetto della funivia per forte Begato.

Con le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, sarebbe da rifare la stazione di Principe, vista la vicinanza con la storica Villa del Principe, la stazione di Forte Begato andrebbe rivista per l'impatto dei volumi, infine l'altezza dei piloni andrebbe rivista sia sull'abitato del Lagaccio sia sul crinale nel tratto conclusivo essendo all'interno del Parco delle Mura.

“È la dimostrazione - attacca la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) - che l'iter scelto da Regione e Comune è stato sbagliato fin dal principio. Pensare di poter zittire tutti, non coinvolgendo da subito i cittadini ed enti importanti come la stessa Soprintendenza, ha portato oggi a dover rivedere e rifare gran parte del progetto, con il rischio elevato di perdere i finanziamenti Pnrr”.

Sulle bocciature della Soprintendenza ad alcuni aspetti della funivia, più volte in passato dalla minoranza in Regione e Comune (e dai comitati dei cittadini) è stato sollevato il tema della mancanza di condivisione dei dettagli del progetto con i cittadini e con gli enti, poi coinvolti, in sede di Conferenza dei servizi: “La Soprintendenza aveva denunciato più volte il proprio impedimento a rilasciare un parere sul progetto visto per l'inadeguatezza delle informazioni rilasciate da Comune e Regione – sottolinea Candia -. Ancor prima di tutte le prescrizioni e modifiche richieste al progetto, occorre ricordare come i cittadini si fossero già espressi contro l'opera, favorendo, invece, il progetto di prolungamento e rafforzamento della cremagliera di Granarolo. La funivia ha un costo stimato di oltre 40 milioni di euro, per un'opera che non avrà alcun valore e utilità dal punto di vista del trasporto pubblico per i cittadini, ma servirà solo per portare i crocieristi, e i turisti in generale, a visitare il sistema dei Forti. Queste evidenze erano già state sottolineate anche dai cittadini e dai comitati".