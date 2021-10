In monopattino sulla sopraelevata: rischia multa fino a 400 euro

Nel giorno in cui dal nuovo decreto trasporti governativo trapela la stretta sui monopattini elettrici, con nuove limitazioni al mezzo simbolo della mobilità sostenibile moderna, a Genova eccone uno sfrecciare in Sopraelevata.

Il conducente ligio all'ordinanza comunale, la prima in Italia ed entrata in vigore lo scorso giugno, indossa regolarmente il casco ma "dimentica" il divieto di accesso in sopraelevata che riguarda anche pedoni, biciclette, ciclomotori, veicoli a braccia e a trazione animale e mezzi pesanti.

Il video postato dalla pagina Facebook 'Il Mugugno Genovese' ha scuscitato commenti e ilarità. L'autore, Riccardo Farmeschi, che ringraziamo, ha dato anche a noi il permesso di pubblicare il suo video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore alla polizia locale, Giorgio Viale ricorda che per chi circola al di fuori delle strade urbane con limite dei 50 km/h la sanzione prevista varia dai 100 ai 400 euro, a cui si possono aggiungere multe relative a eventuale manomissione (ad esempio monopattino truccato) e anche quelle su uso del caschetto, giubbino o per guida pericolosa da 50 a 200 euro.