Tir entra in sopraelevata e danneggia i limitatori d'altezza

Intervento della polizia locale con i vigili del fuoco per il ripristino, chiusura in direzione ponente intorno alle 8.30 per una decina di minuti

Un tir ha imboccato la sopraelevata poco dopo le 8 di lunedì 27 settembre 2021 da piazzale Kennedy alla Foce rompendo i limitatori di altezza.

Intervento della polizia locale che ha chiuso per qualche minuto l'accesso in direzione ponente (con qualche ripercussione sul traffico) in modo da consentire le operazioni dei vigili del fuoco: uno dei dissuasori è stato eliminato in quanto danneggiato, l'altro è stato ripristinato. Situazione risolta intorno alle 8.40.

Traffico scorrevole nel suo complesso sulla viabilità ordinaria e privo di grosse criticità secondo quanto riferito dalla centrale operativa della polizia locale, qualche rallentamento invece in autostrada: coda tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria; coda in uscita a Genova Est e poi tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena. "Solita" coda sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione levante per lavori.