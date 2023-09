"Salviamo la Sopraelevata": la raccolta firme contro la demolizione

Si infiamma il dibattito sul futuro incerto della Sopraelevata, a seguito dell’avvio del progetto del tunnel subportuale che attraverserà il bacino interno del Porto di Genova e che dovrebbe essere inaugurato, dopo sei anni di lavori, nel 2029. Sui social ognuno esprime la sua al riguardo: c’è chi definisce la Sopraelevata un simbolo di Genova, “come il Palasport”, chi si preoccupa del traffico dovuto alla sua eventuale demolizione, chi propone un restyling per rendere la sua presenza meno impattante.

E “un restauro che renda più gradevole la visione dal piano cittadino” è quello che chiede la raccolta firme scattata su change.org, intitolata “Salviamo la Sopraelevata” e diretta al sindaco Marco Bucci.

“Questa raccolta firme nasce per la necessità di impedire una scellerata demolizione della strada più panoramica di Genova. Una giunta comunale e un Sindaco guidati da un partito trasversale, “Cemento che ride”, i quali credono di rimanere nella storia della città come i più attivi nel migliorare Genova ma rischiano di essere i più dannosi dal tempo del Doge Durazzo.

L’idea di una strada ulteriore che unisse Sampierdarena con la Foce per decongestionare il traffico cittadino e della strada Aldo Moro nacque molti anni addietro. La prima idea fu un ponte, ma dopo un flebile entusiasmo la città se ne dimenticò, per ritornarci qualche anno dopo e scartarla definitivamente: un ponte avrebbe avuto troppo grande impatto ambientale. La stampa cittadina fu molto influente a determinare quella scelta, facendo puntare tutto sul progetto di un tunnel subportuale, anche se con prezzi molto alti. I progetti fin qui ipotizzati erano sempre in funzione di un raddoppio della viabilità. È questa giunta con un sindaco spalleggiato dal presidente di Regione che il progetto di un tunnel subportuale diventa in realtà sostitutivo dell’attuale sopraelevata.

Prevedendo un’uscita della galleria in zona Casacce si condanna di fatto la strada Aldo Moro alla demolizione. A nulla servono gli interrogativi dei cittadini e gli appelli di professionisti della viabilità: il Sindaco tira dritto e in un confronto televisivo, seppure in apparente difficoltà, difende la propria linea e dice che la sopraelevata, antiestetica e divisoria per la città, verrà demolita.

Chi ha scelto di aderire a questo gruppo si oppone a questa decisione e cercherà di fermare questa malsana idea suggerendo di impiegare le risorse economiche necessarie a demolire in un vero e proprio restauro che renda più gradevole la visione dal piano cittadino”.