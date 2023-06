Passeggiata notturna in sopraelevata, portato in ospedale

Un pedone è stato soccorso nella notte sulla strada sopraelevata Aldo Moro e portato in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 3 di lunedì 5 giugno 2023 quando alcuni automobilisti in transito hanno visto l'uomo e hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenute la polizia locale e un'ambulanza della Croce Bianca. Il soggetto stava camminando in direzione ponente. Fermato, ha detto di non sentirsi bene e ha chiesto di essere portato in ospedale.

Così il personale del 118 lo accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove è arrivata una volante della polizia di Stato per identificarlo visto che privo di documenti.