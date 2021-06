Sopraelevata, chiusa per due notti l'uscita di via di Francia

Dal 14 al 16 giugno tra le 21.30 e le 3.30, chiusa anche via di Francia nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Balleydier

Chiusura per due notti dell'uscita della sopraelevata di via di Francia e anche della stessa via per alcuni lavori sulla linea filobus di Amt. Lo ha reso noto il Comune nella consueta nota che riassume i cantieri in programma a Genova nel corso della settimana.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 giugno (fascia oraria 21.30-3.30), in via di Francia, nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Balleydier, è prevista la chiusura notturna dell’uscita della sopraelevata verso via di Francia e anche della stessa via di Francia in entrambe le direzioni (tratto via Scarsellini–via Balleydier) per l’intervento sulla linea filobus Amt, nell’ambito dei lavori del nodo di San Benigno.

È prevista la deviazione delle linee Amt su via Cantore, mentre la viabilità privata è deviata su via Milano e via Cantore.