Sopraelevata, due notti di chiusura per riprese cinematografiche

Sopraelevata chiusa per due notti e modifiche a circolazione e sosta veicolare in alcune via del Municipio Centro Est per consentire alcune riprese cinematografiche della Bartlebyfilm, società che ha girato Petra negli ultimi anni ma che in questi giorni è impegnata nella nostra città per il film 'Con la grazia di un dio' del regista Alessandro Roia, che sarà distribuito da Rai Cinema.

Ecco le modifiche previste dall'ordinanza della direzione mobilità e trasporti del Comune di Genova.

Sopraelevata chiusa per due notti

Sulla sopraelevata Aldo Moro è istituito il divieto di transito in entrambe le carreggiate, a tutti gli autoveicoli, fatta eccezione per quelli afferenti alle riprese cinematografiche e i mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento, dalle ore 21 di mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 4 di giovedì 24 novembre e poi nuovamente dalle ore 21 del 24 novembre 2022 alle ore 4 di venerdì 25 novembre.

Divieti di sosta con rimozione

Divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti nelle seguenti vie e nei seguenti orari.