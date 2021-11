Albero pericolante, sopraelevata chiusa verso ponente

È rimasto chiuso per circa cinquanta minuti il primo tratto di sopraelevata in direzione ponente. La chiusura è scattata poco prima delle 16:10 di lunedì 15 novembre 2021 a causa di un albero pericolante che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per effettuare le necessarie verifiche di sicurezza. Era rimasto aperto solo l'accesso da via D'Annunzio (e quindi dal centro).

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa della Polizia Locale la situazione avrebbe dovuto risolversi in poco tempo, poco prima delle ore 17 è stata infatti comunicata la riapertura al termine dell'intervento dei pompieri. Inevitabili le ripercussioni sul traffico soprattutto nella zona della Foce, la situazione dovrebbe lentamente tornare alla normalità.

Stamattina c'erano stati anche rallentamenti a causa di un mezzo pesante che dopo aver imboccato la strada Aldo Moro in direzione levante era rimasto incastrato all'altezza dello svincolo che conduce in centro.