Baracca a fuoco sotto alla sopraelevata

È rimasto chiuso per circa un'ora, tra le 8:20 e le 9:30 di domenica 5 marzo 2023, lo svincolo della sopraelevata verso via di Francia. All'origine della chiusura l'incendio di una baracca al di sotto della strada Aldo Moro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora sconosciute, e la polizia locale per occuparsi del traffico. Non ci sono stati, comunque, grossi problemi alla viabilità.

Non risultano esserci feriti.