Sopraelevata chiusa per fuga di gas nel cantiere della Fiera

Sopraelevata chiusa nel tardo pomeriggio di lunedì per una fuga di gas segnalata in zona Foce, all'altezza del maxi cantiere per la demolizione dell'ex Fiera di Genova e per la realizzazione del watefront.

La chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, è scattata poco prima delle 18. Con tutta probabilità si è trattato di un guasto durante i lavori.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia Locale.