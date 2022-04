Autoarticolato in sopralevata, interviene la polizia locale

Un autoarticolato ha imboccato la sopraelevata e l'ha percorsa tutta. In fondo, però, ha trovato la polizia locale.

Il camion rosso è stato segnalato a GenovaToday da un automobilista quando si trovava all'altezza di piazza Cavour. Forse ingannato dal navigatore, il conducente è stato fermato dall'autoreparto dei vigili.

Il conducente non l'ha fatta franca e pagherà una multa. I limitatori di sagoma, che dovrebbero fungere da dissuasori, non sono bastati per far dissuadere il camionista a prendere la Aldo Moro, una strada non progettata per sostenere carichi troppo pesanti .