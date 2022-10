Sopralevata, cadono calcinacci, tutto bloccato

Nel pomeriggio del 4 ottobre una caduta di calcinacci dalla sopraelevata ha costretto la polizia locale a chiudere l'uscita di via di Francia.

Per consentire ai vigili del fuoco di intervenire e mettere in sicurezza la zona si è dirottato il traffico su altre direttrici creando, però, un ingorgo in direzione Sampierdarena e verso l'ingresso dell'autostrada.

Alle 18 i pompieri erano ancora a lavoro sull'autoscala.