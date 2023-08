Esplosione sventra palazzina: due feriti gravi al Villa Scassi

Un'esplosione, probabilmente di una bombola a gas, ha sventrato una palazzina a Soldano, in provincia di Imperia. È successo nella mattinata di domenica 27 agosto 2023 e sono in corso le operazioni di salvataggio delle persone travolte dal crollo.

Due giovani sono stati ricoverati all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena in gravi condizioni per ustioni e traumi, trasportati con gli elicotteri Grifo e Drago. Un terzo ragazzo, in un primo momento tra i dispersi, è stato estratto vivo dalle macerie. Le ricerche di eventuali altre persone coinvolte, portate avanti dai vigili del fuoco con l’ausilio di un gruppo cinofilo, sono ancora in corso.

Gli altri edifici accanto non avrebbero subito danni strutturali anche sono in corso verifiche statiche.