Sofia Sacchitelli, Genova ricorda la studentessa a sei mesi dalla scomparsa

A 6 mesi dalla sua scomparsa, Genova ha ricordato Sofia Sacchitelli, la studentessa di medicina simbolo della lotta alle malattie rare, la cui vita si è interrotta a 23 anni a causa di un angiosarcoma cardiaco. Nel febbraio di quest’anno, pochi giorni prima della sua scomparsa, Sofia ha fondato l’associazione Sofia nel cuore, per promuovere la raccolta fondi e la ricerca scientifica finalizzate allo studio di questa rara neoplasia.

L’Associazione ha dato vita ad un grande evento benefico, che si è svolto giovedì 5 ottobre presso il salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con la partecipazione di 300 ospiti, tra cui rappresentanti delle Istituzioni e del mondo scientifico: una serata per raccontare le tante iniziative realizzate in questi mesi nel ricordo di Sofia e per annunciare nuovi importanti progetti di raccolta fondi.

"Questo evento era il grande sogno di Sofia, che ci ha lasciato prima di poterlo realizzare - ha detto la sorella Ilaria Sacchitelli, che presiede l'associazione Sofia nel cuore -. Vogliamo ricordarla portando avanti il suo progetto di raccolta fondi per migliorare la qualità delle cure, ampliare l’offerta terapeutica e rispondere alle esigenze dei pazienti colpiti dall’angiosarcoma cardiaco, neoplasia tra le più rare in quanto ha un’incidenza di 2 casi su un milione di persone. Come Sofia desiderava, i fondi raccolti dalla nostra associazione sono interamente devoluti all’Italian Sarcoma Group e ai suoi progetti di ricerca".

A Palazzo Ducale il ricordo di Sofia è iniziato con la toccante lettura della lettera scritta dalla mamma Patrizia, che ripercorre tutta la sua breve vita. Dopo il saluto delle autorità presenti - il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente della Fondazione Palazzo Ducale Beppe Costa - hanno preso la parola Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici, l’assessore regionale Simona Ferro e i ricercatori Silvia Stacchiotti, Alessandro Gronchi, Federico Navarria, Elena Fumagalli e Alessandra Merlini, che hanno illustrato i progetti di ricerca dell’Italian Sarcoma Group.

"Oggi ricordiamo con affetto Sofia, che tramite la sua associazione ha voluto offrire un aiuto concreto per la ricerca: un progetto che aveva presentato proprio in Regione, con un testo letto dalla sorella Ilaria, durante le celebrazioni in onore della Festa della Donna 2023 - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Da studentessa di medicina ha scelto di impegnarsi per dare speranza e futuro alle perone affette dalla sua stessa malattia, dando modo di approfondire gli studi in questo campo e di cercare una cura. Una dimostrazione di coraggio e fiducia nel futuro che è un esempio per tutti noi, anche nella tragedia della fatale malattia che l’ha colpita sottraendola ai suoi cari a soli 23 anni".

L’apice della serata si è raggiunto con l’annuncio di Piero Ruggeri, preside della scuola medica dell’Università degli Studi di Genova: un’aula della Facoltà di Medicina e Chirurgia sarà intitolata a Sofia, che pochi giorni prima della sua scomparsa era stata insignita della medaglia d’oro dell’Università dal rettore Federico Delfino.

A seguire è stato presentato il grande progetto benefico ideato da Bruna, Laura, ed Elisa Guglielmi dell’omonima gioielleria, che hanno conosciuto Sofia e hanno voluto ricordarla disegnando un gioiello in esclusiva, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla sua associazione. La serata di Palazzo Ducale è stata presentata dai giornalisti genovesi Cristina Carbotti e Beppe Nuti. Chi desidera supportare il progetto di Sofia può farlo destinando il 5 per mille o effettuando una donazione all’Associazione Sofia nel Cuore (IBAN: IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003).