Si addormenta sul monte Fasce durante una gara sportiva, soccorso nella notte

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di venerdì 9 giugno 2023 sul monte Fasce, nella zona del piazzale dei bikers.

Un uomo di circa 50 anni ha chiamato i soccorsi in stato confusionale ed è stato raggiunto e recuperato in mezzo alla vegetazione intorno alle ore 22, riportato sulla strada principale e affidato alle cure del 118.

L'uomo ha raccontato ai soccorritori di aver partecipato, nel pomeriggio, a una gara sportiva in quella zona e di essersi poi addormentato in mezzo al bosco. Forse ha avuto un malore, oppure semplicemente è stato colto dalla stanchezza, questo non è stato chiarito, è comunque caduto in un sonno profondo e si è svegliato senza ricordare molto ritrovandosi nel buio.