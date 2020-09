Si lancia in mezzo alla strada e prende a schiaffi le auto

Intervento complicato per un equipaggio della pubblica assistenza Misericordia Genova nella serata di sabato 19 settembre 2020. Intorno alle 21.50 è arrivata una telefonata per un paziente con patologia non identificata in largo San Francesco da Paola a San Teodoro.

L'ambulanza si è precipitata sul posto, dove ha trovato un 25enne in evidente stato di agitazione psicomotoria. Il ragazzo dava in escandescenze ed era aggressivo sia verso il pesonale del 118, che nei confronti delle auto in transito, che tentava di prendere a schiaffi, lanciandosi in mezzo alla strada.

Per cercare di riportare il giovane alla calma sono intervenute anche l'automedica e la polizia. Alla fine il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi.