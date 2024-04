Enpa, salvataggi insoliti: prima un'upupa, poi una schiribilla grigiata

Insolito ingresso al Cras di Campomorone, il Centro recupero animali selvatici dell'Enpa. A Genova è stata soccorsa e recuperata una schiribilla era momentaneamente priva di forze, probabilmente sfinita dalla migrazione.

"Da queste parti le schiribille sono di passaggio - spiega Enpa Genova sui social - e vederne una è un evento occasionale. Si tratta di piccoli uccelli limicoli, tipici di paludi e zone umide, della famiglia dei rallidi - la stessa di porciglione, gallinella d’acqua e voltolino. Ma le sorprese non finiscono qui: l’esemplare aveva un aspetto 'sospetto', e ci siamo subito resi conto che si trattava di una schiribilla grigiata (Zapornia pusilla), specie ancora più rara nelle nostre zone".

L'animale è stato sottoposto a controlli e accertamenti per escludere altre cause del malessere: "Fortunatamente - concludono dall'ENpa - hanno confermato la nostra prima ipotesi, vale a dire una semplice spossatezza dovuta alla migrazione. Dopo averla tenuta al caldo e a riposo per qualche giorno, rifocillandola a dovere, questa piccoletta si è ripresa alla perfezione. È tornata finalmente libera, in perfetta forma e piena di forze per proseguire il suo viaggio".

Nei giorni scorsi, sempre al Cras di Campomorone, è stato curato anche un altro uccello abbastanza raro dalle nostre parti, un'upupa proveniente dall’Africa subsahariana, ritrovata a Genova dopo aver preso una botta. Si tratta di una specie molto preziosa ma purtroppo in diminuzione poiché, essendo un uccello insettivoro, è minacciata in primis dall’uso massivo di pesticidi.

