Abuso di alcol e droghe, quattro giovani soccorsi nella notte

Diversi interventi del personale del 118 nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 per soccorrere persone in difficoltà dopo aver esagerato con l'alcol e droga.

Il primo caso di intossicazione etilica è stato segnalato poco prima dell'una a Savignone, dove un 20enne è stato soccorso dala Croce Rossa di Savignone e trattato sul posto, poi tra le 3:20 e le 4 di notte due persone sono state soccorse in via di Ravecca nel centro storico, in entrambi i casi è intervenuta un'ambulanza della Nv Moresco, solo in un caso è stato necessario il trasporto al Galliera.

L'ultimo intervento alle ore 7 del mattino in via Pagano Doria al Lagaccio: un'ambulanza è dovuta intervenire per prestare soccorso a una ragazzina di 16 anni alle prese con un'intossicazione etilica, anche in questo caso intervento sul posto, senza trasporto in ospedale.