Tuffi pericolosi: 15 giovani salvati in mare in un giorno

Super lavoro per i vigili del fuoco, guardia costiera e 118 per i soccorsi in mare nella giornata di mercoledì 26 luglio. Da levante a ponente, sono stati almeno 15 gli interventi per recuperare giovanissimi in difficoltà tra le onde o feriti in seguito all'impatto con gli scogli. Le chiamate sono arrivate in particolare da Camogli, Punta Vagno, Recco, Nervi e Voltri.

Nonostante le bandiere rosse esposte in spiaggia, in molti si sono avventurati nelle acque per divertirsi nelle onde lunghe ma senza saper gestire la situazione. Alcuni hanno rifiutato il ricovero una volta portati a terra, altri sono stati portati in ospedale anche in gravi condizioni con i sintomi dell'annegamento, con problemi di respirazione, affaticamento o per abrasioni.

Già nella mattina all'altezza di via Oberdan, a Nervi, un uomo in mare, che non riusciva a rientrare a causa del mare mosso, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'elicottero Drago dei vigili del fuoco si è alzato 5 volte per andare in supporto ai sommozzatori e alle unità di terra. Il caso più grave del pomeriggio ha riguardato un ragazzino di 14 anni finito in codice rosso al San Martino dopo essere salvato dalle onde all'altezza della spiaggia di Quinto dai sanitari della Golf 6 intervenuti con l'appoggio della polizia di Stato e di un'ambulanza della Croce Verde di Quinto per il trasporto.