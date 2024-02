Giulio Benvenuti: "Smentita a seguito di attacchi infondati su stampa e web riguardo alla mia posizione nei confronti del nazifascismo"

Riceviamo e pubblichiamo.

In seguito agli attacchi infondati subiti dalla stampa e dal web, desidero smentire categoricamente le accuse che mi associano al nazifascismo e chiarire la mia posizione.

Desidero innanzitutto precisare che non ho mai partecipato ad eventi né frequentato ambienti di estrema destra. Mi ritengo distante da ogni forma di estremismo politico e religioso. Sono sorpreso che coloro che hanno attentamente esaminato la mia bacheca su Facebook non abbiano notato i numerosi post in cui mi esprimo sul dolore dei migranti, sulla memoria della Shoah, sulla lotta e sull’impegno contro il fenomeno del femminicidio, per esempio con lo spettacolo "L’Amore Tradito", che ha raccolto fondi per il centro antiviolenza Mascherona di Genova, e su tutte le cause in difesa dei più deboli.

La mia condivisione su Facebook di un evento della storia italiana sponsorizzato nel 2016 da Casapound è avvenuta esclusivamente a titolo informativo e non implica in alcun modo un'appartenenza ideologica. È stato un atto di documentazione storica, che nulla ha a che fare con simpatie per ideologie estremiste.

Inoltre, riguardo all'episodio dell'hashtag contenente una parte del marchio del partito politico Casapound, desidero precisare che è stato un errore accidentale, immediatamente corretto, comunicandolo sui social al mio accusatore il quale, invece di intavolare un dialogo o un chiarimento pubblico ha risposto "l'errore è suo".

La correzione e sostituzione della foto con l’Hastag incriminato è stata immediatamente effettuata in quanto sono stato avvertito da persona a me vicina. Purtroppo non conoscendo il marchio, ed essendone visibile solo una minima parte, non avrei potuto comunque identificarlo.

Tale hashtag è stato quindi sostituito dopo 10 minuti e pensavo fosse automaticamente cancellato, ma è rimasto in archivio, quindi visibile per coloro che sono andati ad esplorare a fondo la mia bacheca.

Per quanto riguarda le accuse rivoltemi l'anno scorso sulla celebrazione dei giorni della memoria e del ricordo assieme, ho accettato l'invito dal municipio levante solamente per il fatto che il tema era "i bambini vittime della guerra", dove mi sono limitato a raccontare la strage di Vergarolla, in quanto ritengo che queste tragedie del '900 abbiano poca attinenza o similitudine.

La Shoah è stata una persecuzione razziale con un incredibile numero di morti e perseguitati, mentre la vicenda del confine orientale trova la sua storia nei crimini del fascismo perpetrati nel Regno di Jugoslavia dal 1941 e la conseguente lotta di liberazione slava, che poi si è trasformata in una guerra di conquista.

Condivido che unire gli interventi in fase conferenziale possa creare confusione e non rendere la dovuta giustizia ai popoli perseguitati, ma l'anno scorso ha avuto una connotazione ben precisa volta a non confondere le idee.

D'altronde, mi era stato chiesto di intervenire in quanto le due date delle celebrazioni erano così vicine che la scuola non avrebbe organizzato due uscite separate e voleva rispettare entrambe le celebrazioni.

Per quanto riguarda la mia narrazione teatrale "Nata in Istria", desidero chiarire che si tratta della testimonianza del dolore di una giovane italiana durante il periodo della guerra e dell'esodo e del dolore che porterà con sé per il resto della sua vita. Questa storia individuale rappresenta la storia di 350.000 profughi.

Nata in Istria" è il racconto di una memoria all’interno della storia. Questa rappresentazione non promuove né giustifica alcuna ideologia, ma mira a dare voce alle vittime delle guerre e delle ideologie estreme e si propone come messaggio di pace.

Ritengo che gli attacchi subiti siano il frutto di una strumentalizzazione politica, volta a danneggiare la giornata del ricordo in quanto “scomoda” per la parte politica che mi sta ingiustamente diffamando creandomi, peraltro, seri problemi alla mia attività lavorativa che si svolge sul web. Lo stesso attacco mi era stato fatto un anno fa proprio in questi giorni e, guarda caso, sono ricominciate proprio nel giorno del ricordo.

Quest’anno, i soliti autori, hanno rincarato la dose facendo arrivare lettere diffamatorie a molte istituzioni, per prima la scuola, al fine di denigrarmi ed impedirmi l’accesso alle celebrazioni del 10 febbraio. Questo attacco ha leso la mia dignità personale, poiché si basa su accuse infondate che non rispecchiano la mia reale posizione e il mio impegno per la verità storica e per i valori fondamentali di giustizia e solidarietà.