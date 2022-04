Trova uno smartphone smarrito e chiede 30 euro per restituirlo

Dopo aver trovato uno smartphone su una panchina di piazza Verdi ha contattato il legittimo proprietario chiedendo un 'riscatto' di 30 euro per restituire il telefono. Protagonista dell'episodio un 65enne originario della Tunisia, con regolare permesso di soggiorno, che è stato poi arrestato dalla Polfer.

Il proprietario, un 18enne genovese, si è rivolto alla Polizia ferroviaria di Brignole raccontando l'accaduto: lo sconosciuto l'aveva infatti invitato a presentarsi il giorno successivo con i soldi, nello stesso luogo del ritrovamento.

All’appuntamento insieme al giovane si sono così presentati anche i poliziotti, in abiti civili e tenendosi a debita distanza per non essere notati. Avvenuto lo scambio, gli agenti hanno atteso che il ragazzo si fosse allontanato dopodiché sono intervenuti e hanno bloccato lo straniero arrestandolo per estorsione.

Processato per direttissima nella mattinata di giovedì 21 aprile 2022, il giudice ha convalidato l’arresto fissando l’udienza per il prossimo 3 maggio.