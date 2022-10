Smaltimento yacht Rapallo: condannato l’imprenditore vicino ai clan e l’ex direttrice del porto Carlo Riva

Otto anni e otto mesi per l’imprenditore campano Pasquale Capuano. Quattro anni per Marina Scarpino, l’ex direttrice della Porto Carlo Riva e assolto Andrea Dall’Asta, ex presidente del consiglio di amministrazione della porto Riva. Sono queste le sentenza lette oggi al processo sullo smaltimento illecito dei relitti del porto di Rapallo, dopo la mareggiata dell’ottobre 2018. Condannate anche le figlie dell'imprenditore: Filomena a tre anni e Ilaria a un anno e dieci mesi. I pm Paolo D'Ovidio e Andrea Ranalli avevano chiesto per Capuano 13 anni, per la Scarpino 9 e cinque anni per l'ex presidente.

Il tribunale ha riconosciuto la ricostruzione degli inquirenti. Secondo la procura, l’ex direttrice di quello che era il primo porticciolo turistico d’Italia, sapeva dei trascorsi di Pasquale Capuano, l’imprenditore che millantava vicinanze con il clan dei casalesi e con cui stavano trattando la rimozione di alcuni relitti, ma decisero di proseguire lo stesso i contatti perché messi alle strette dal tempo e dai costi dei lavori.

L’indagine sullo smaltimento dei rifiuti di Rapallo era cominciata nel 2019, quando i carabinieri della compagnia di Santa Margherita, al tempo coordinati dal maggiore Simone Clemente, si erano imbattuti in un tir che stava trasportando rifiuti senza alcuna autorizzazione.

Secondo gli inquirenti, i lavori per il recupero e lo smaltimento di 435 yacht ormeggiati nel porticciolo turistico di Rapallo danneggiati durante la mareggiata dell’ottobre 2018 vennero consapevolmente affidati dalla Porto Carlo Riva - l’azienda che aveva in gestione lo scalo - a ditte legate alla camorra e ai clan dei Casalesi, che avevano permessi farlocchi, smaltivano i rifiuti in zone di stoccaggio abusive e il cui responsabile (Pasquale Capuano) minacciava giudici, cercava accordi con la ’ndrangheta fino a sparare colpi di pistola per uccidere il rivale in affari.

Per l’accusa, Capuano e le sue ditte avevano contraffatto (con la consapevolezza della Scarpino) le licenze per smaltire gli yacht affondati - considerati a tutti gli effetti rifiuti - i certificati e le abilitazioni previste per operare nel settore.