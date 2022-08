Smag, proclamati sei giorni di sciopero

Sei giorni di sciopero per i lavoratori Smag, che corrispondono a 6 giorni senza stipendio. L'azienda che ha in appalto da Iren parte degli interventi tecnici sulle utenze gas acqua, la lettura dei contatori ecc., sollecitata dalla committenza e dalle istituzioni, dopo le mobilitazioni dei giorni scorsi si è finalmente decisa a convocare l'incontro sindacale per mercoledì 3 agosto.

"I dipendenti, una sessantina a Genova, sono stanchi di lavorare sotto organico - spiegano Fictem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - e senza la corretta applicazione del contratto di lavoro: a completare l'organico mancano almeno 15 persone. La mancanza di personale provoca ritardi al servizio ai cittadini e disorganizzazione all'interno dell'azienda".

"A questo si aggiungono i problemi legati agli inquadramenti ben al di sotto delle mansioni svolte, che mediamente fanno perdere mensilmente ai dipendenti diverse centinaia di euro - concludono i sindacati -. Controllo a distanza dei dipendenti, carichi di lavoro superiori alle media con pericolo per la sicurezza dei lavoratori e molto altro saranno al centro dell'incontro di mercoledì".