Smag, una giornata di sciopero per i lavoratori

Martedì 2 maggio sciopero per l'intera giornata in tutta la Liguria dei lavoratori di Smag Gruppo Barbagli e presidio davanti alla sede del Comune di Genova a partire dalle 13.30. Lo annunciano in una nota Filctem, Femca e Uiltec.

I sindacati denunciano da parte dell'azienda la "mancata soluzione delle problematiche, che hanno portato alla dichiarazione dello stato di agitazione, un peggioramento delle relazioni sindacali e una dichiarazione di cambio di Ccnl, che peggiorerebbe la situazione economica dei lavoratori. È un comportamento inaccettabile da parte dell'azienda", spiegano Silvano Chiantia (Filctem), Romeo Bregata (Femca) ed Elisabetta Colli (Uiltec).

L'azienda ha in appalto da Iren parte degli interventi tecnici sulle utenze di gas e acqua, la lettura dei contatori e altro.