Skymetro, entro giugno 2025 l'aggiudicazione dei lavori

Aggiudicazione dei lavori entro giugno 2025, avanzamento del 50% entro marzo 2027 e ultimazione dell'intervento entro dicembre 2029. È la tempistica per la realizzazione dello Skymetro, definita dopo il via libera della Corte dei Conti alla registrazione del decreto.

"Un ulteriore passo avanti per un'opera sopraelevata, che non interferirà con la viabilità ordinaria, estendendo la rete metropolitana di Genova a valle del torrente Bisagno, dalla stazione Fs Brignole a Molassana. Un progetto che porterà a un cambiamento significativo nelle abitudini di trasporto in Valbisagno", commenta il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Siamo soddisfatti - dichiara il gruppo Lega in comune a Genova - che a seguito del nulla osta della Corte dei Conti sia stata definita la nuova tempistica per la realizzazione dello Skymetro in Valbisagno. Un'infrastruttura che permetterà di rendere più snello il traffico della vallata e di ridurre i tempi di percorrenza per raggiungere il centro città senza andare a modificare in alcun modo la viabilità ordinaria. Un'opera necessaria a Genova e che grazie al buon lavoro del ministero alle Infrastrutture con il ministro Salvini e il vice ministro Rixi potrà essere presto realtà. L'anno prossimo saranno infatti aggiudicati i lavori il cui termine è previsto entro il 2029".

"La registrazione del decreto Skymetro da parte della Corte dei Conti - dichiara l'assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti - rappresenta un ulteriore, importante passo in avanti per il progetto dello Skymetro in val Bisagno, di cui viene confermata la strategicità per la viabilità della valle, di Genova e di tutta la Città Metropolitana. Le nuove tempistiche definite dalla Corte dei Conti per la realizzazione dell'opera ci consentiranno di gestire ancora meglio l'iter amministrativo di questa importante infrastruttura, che riteniamo fondamentale per dotare la val Bisagno di un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e sostenibile".