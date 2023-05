Skymetro, opposizione: "Ennesimo rendering, il progetto esecutivo non esiste"

Il comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' ha annunciato una manifestazione di piazza contro il al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana, l'appuntamento è stato lanciato per venerdì 12 maggio 2023 in piazza Romagnosi a Marassi tra le ore 18 e le ore 20.

"Oggi è più che mai evidente - dichiarano i consiglieri regionali Pippo Rossetti del Partito Democratico, Paolo Ugolini del Movimento 5 Stelle e Gianni Pastorino di Linea Condivisa - che il Comune quando parla di Skymetro parla di un progetto che non esiste e forse irrealizzabile per le caratteristiche idrauliche, ma la Regione ad oggi tace. Nel dibattito cittadino come su altri temi che riguardano il sindaco Bucci".

"Chiediamo alla Giunta regionale - proseguono - se è stata coinvolta nel percorso progettuale e di realizzazione rispetto ai pareri necessari previsti dalla legge sulla sostenibilità ambientale dello Skymetro con particolare riferimento alla compatibilità idraulica. Stando alle ultime parole dell'assessore ai trasporti del Comune di Genova in commissione municipale risulta che alcuni piloni, che sorreggeranno la struttura, saranno collocati nell'alveo del Bisagno e che su questo la Regione non era d'accordo. È necessario capire se la Giunta è a conoscenza dei dettagli di questo progetto e qual è la sua posizione, conoscendo le caratteristiche idrauliche particolari del territorio".

"La Valbisagno ha bisogno di un sistema di trasporto pubblico efficiente e funzionale da anni e che si realizzi in tempi certi, ma l'assenza di un progetto preliminare ed esecutivo a oggi conferma i dubbi che forse ci troviamo di fronte all'ennesimo rendering, fatto di belle immagini illusorie, lontane dalla realtà, penalizzando i cittadini che non vedranno davvero risolti i loro problemi", concludono Rossetti, Ugolini e Pastorino.