Skymetro, le nuove immagini del progetto: l'impatto sulla Val Bisagno

Sono stati pubblicati dal Comune di Genova i nuovi render dello Skymetro, l'infrastruttura che dovrebbe collegare la stazione di Brignole a Molassana nel progetto portato avanti da tempo dalla giunta Bucci. Le immagini mostrano l'impatto della metropolitana sopraelevata sul territorio della Val Bisagno lungo tutto il percorso e rappresentano una risposta alle richieste di chiarimenti arrivate recentemente, nell'ambito della procedura di via della Regione Liguria, da diversi enti coinvolti, a partire dalla Soprintendenza, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla direzione generale Protezione Civile e Difesa Suolo della Regione Liguria.

Le immagini mostrano appunto come lo skymetro si andrà a inserire nel contesto urbano da Brignole a Molassana, uno dei punti chiave affrontati proprio dalla Soprintendenza che, in un lungo documento aveva posto sulla "necessità dell'opera" rilevando criticità dal punto di vista dei beni sottoposti a vincoli, della tutela del paesaggio, archeologica e architettonica. Per quello che riguarda la tutela paesaggistica, infatti, la Soprintendenza aveva scritto: "lo skymetro rappresenterebbe un intervento in grado di modificare in modo permanente la visuale sulla città dal torrente Bisagno e dalla città verso la Valle del Bisagno, pertanto in grado di creare un'alterazione rilevante del paesaggio. L’inserimento della nuova linea della metro, infatti, potrebbe essere in grado di modificare la visuale dagli argini del torrente Bisagno verso le colline circostanti e dalle colline verso il torrente, e quindi di determinare un'alterazione rilevante nella percezione del paesaggio di riferimento".

La Soprintendenza aveva quindi chiesto la produzione di "render e fotoinserimenti realistici ad altezza d'uomo del ponte iniziale, in corrispondenza delle zone tutelate di Borgo Incrociati, e in corrispondenza di Molassana e in generale di tutta l’infrastruttura dal Parco dei Forti e dalle alture di Marassi". Proprio le immagini che sono state ora pubblicate. Nel frattempo il Comune ha avviato una consultazione preliminare di mercato per eventuali manifestazioni di interesse di potenziali candidati interessati a costruire l'opera.

