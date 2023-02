Skymetro, commissione in Municipio. Il comitato del no: "Ci saremo, ma la soluzione è il tram"

Si svolgerà venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 8:30 in Bassa Val Bisagno, una commissione municipale che ha all'ordine del giorno l'illustrazione del progetto Skymetro in tutte le sue parti e il relativo stato dell'arte, ma anche l'ascolto e la raccolta delle proposte dei comitati interessati, come richiesto dalle forze di opposizione (Genova Civica, Partito Democratico, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle), che hanno poi polemizzato sull'orario scelto per la convocazione. Alla commissione, nella sala consiliare al primo piano del palazzo di piazza Manzoni, parteciperanno anche l'assessore a trasporti e mobilità Matteo Campora e i tecnici del Comune. Il comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile', che si batte contro la realizzazione e propone il tram come alternativa, ha annunciato la propria partecipazione.

"Il comitato - si legge in una nota - ha chiesto di essere audito e chiama alla partecipazione. Ringraziamo chiunque promuova confronto e il tema delle criticità del progetto. Vogliamo ribadire, comunque, che una Commissione, fossero anche due, o un paio di assemblee pubbliche non sono un reale coinvolgimento della città, dei propri cittadini, delle Università, degli ordini professionali quali architetti, ingegneri, geologi, degli urbanisti, delle competenze, pubbliche o private, di Genova. Inoltre appuntamenti che illustrino il progetto chiedendo, al limite, plausi o moderati consigli, non è un confronto, è una forma di pubblicità Non si può aprire un confronto vero se non si ferma il progetto. Progetto che, anche dalle ultime informazioni che abbiamo diffuso, mostra tantissime criticità. E una Commissione fissata un giorno lavorativo alle 8,30 del mattino, cosa forse mai successa in questo Municipio, è una ulteriore, triste, testimonianza, a nostro avviso, della non volontà di un confronto ampio e vero.

"Saremo presenti - ribadisce il comitato - perché vogliamo lasciare le nostre idee, le nostre richieste che, in questi mesi, abbiamo concretamente testimoniato essere le idee di tantissimi della Valbisagno. E molti hanno deciso di esserci. Non vorremmo che si raccontasse quel piccolo appuntamento che sarà la commissione, come un appuntamento plaudente e glorioso sull’annuncio e descrizione del progetto. Chiamiamo, quindi, chi è interessato a promuovere un confronto a esserci, educatamente, con i borbottii permessi dal rispetto dovuto. Quello che ci spinge e che ci ha spinto ad aprire una discussione cittadina è che la Val Bisagno ha l’occasione, sistemando la viabilità, di fare un salto migliorativo logistico, di viabilità, sociale, di comunità. Con un progetto ben calibrato i borghi dell’Alta Valle come la parte più cittadina della Bassa vedrebbero rispettato il loro modo di vita arricchendolo di opportunità di movimento, comodità, socialità, servizi. Con un progetto ben calibrato come, ad esempio, potrebbe essere un tram. Proprio come individuò un percorso collettivo, con Università di architettura e ingegneria, decine di realtà e migliaia di cittadini, nel 2011. Come indicò una mozione in consiglio comunale di pochi anni fa, nella scorsa giunta, votata all’unanimità. Come aveva indicato l’attuale Sindaco nei primi anni del proprio mandato".

Il gruppo 'Opposizione Skymetro-Val Bisagno sostenibile” ricorda anche che continuano gli incontri sul territorio per promuovere informazione e confronto tra residenti e aggiornare sugli ultimi sviluppi. I prossimi saranno: venerdì 3 febbraio, ore 20,30 al punto incontro Coop di Lungo Bisagno Dalmazia 75 e venerdì 10 febbraio, ore 20,30 presso la chiesa di San Rocco di Molassana.