Skymetro, in arrivo cantieri in Val Bisagno

Lo skymetro, progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana portato avanti dal Comune di Genova, è tornato al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Prima l’emendamento approvato (con polemiche) in Regione che ridurrà la distanza di costruzione dagli alvei dei fiumi, poi il progetto alternativo del tram presentato dal comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' che da tempo si batte contro l'opera.

Ora sono in arrivo anche due cantieri in Val Bisagno, uno in via Rino Mandoli e uno in Lungobisagno Istria, per l'esecuzione di sondaggi geognostici, come già avvenuto nei mesi scorsi anche tra via Canevari e corso Galilei.

Previste anche modifiche alla viabilità. In via Rino Mandoli è istituita la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli tra lunedì 7 e venerdì 11 agosto 2023 sul lato ponente all'altezza dell'incrocio con via Fassicomo. Contestualmente la fermata bus è temporaneamente spostata in corrispondenza di quella in direzione monte nella corsia opposta di marcia. Istituito anche il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicoli per gli inadempienti. La pista ciclabile esistente viene interrotta nel tratto interessato dal cantiere.

Per quello che riguarda invece Lungobisagno Istria le date sono le stesse (7-11 agosto), coinvolto il tratto compreso tra l'incrocio con via Toti e l'intersezione con il ponte Monteverde, istituito il limite di velocità a 30 km/h. In entrambi i casi si tratta di indagini nel sottosuolo, propedeutiche alla realizzione dell'opera.