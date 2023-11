Skymetro, due assemblee pubbliche per presentare il progetto ai cittadini

Due assemblee pubbliche per presentare alla cittadinanza il progetto Skymetro, illustrato nei giorni scorsi dal Comune di Genova in conferenza dei servizi. Gli incontri si terranno nei due Municipi coinvolti dall'infrastruttura. Si parte lunedì 6 novembre alle ore 17.30 in Media Val Bisagno presso l'Auditorium di via Molassana 74 F/r e si prosegue martedì 7 novembre alle ore 17.30 presso la sala del Consiglio del Municipio Bassa Val Bisagno. Saranno presenti l'assessore alla mobilità Matteo Campora, i tecnici del Comune di Genova tra cui il responsabile del procedimento Emanuele Scarlatti, il team di 'Dialoghi in città' guidato dal professor Andrea Pirni dell'Università degli studi di Genova e i presidenti dei due Municipi Maurizio Uremassi e Angelo Guidi.

Si tratta di un'opera che si snoderà per un totale di 6,9 chilometri di lunghezza dalla stazione di Brignole fino a Molassana, con sei fermate (oltre a quella già esistente a Brignole) e un servizio giornaliero previsto per 19 ore con frequenze ogni sei minuti e percorrenza della tratta in dieci minuti e cinquanta secondi. Il Comune stima che saranno trasportate 60mila persone al giorno e oltre 20 milioni all'anno e che il 50% dei consumi di esercizio in energia elettrica saranno recuperati tramite politiche green ed ecosostenibili. Numeri che sono stati contestati dal comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile', che da tempo si batte contro la realizzazione dell'opera proponendo il tram come alternativa, in queste ultime settimane sono arrivate critiche anche da esponenti dell'opposizione.

Secondo quanto affermato dal Comune, dopo i primi sondaggi geognostici i lavori veri e propri per la realizzazione dello Skymetro inizieranno a luglio 2024 al termine dell'iter autorizzativo, la procedura di gara d’appalto integrato e le fasi di aggiudicazione e consegna dei lavori, per terminare le attività entro la metà del 2027.