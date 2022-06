Attacco hacker al sito dell’Autorità portuale di Genova

Nessuna richiesta di denaro in cambio, nessuna conseguenza per le operazioni del porto. La notte scorsa, però, il sito dell'Autorità portuale di Genova è stato hackerato. La piattaforma è rimasta in down per diverse ore ma gli ingegneri informatici e gli esperti della polizia postale hanno respiro l'attacco.

Al momento gli esperti tendono ad escludere che il reato sia stato commesso dal collettivo di hacker russo Killnet, che invece ha rivendicato l'attacco all'Eurovision e a diversi aeroporti italiani; tra cui il Cristoforo Colombo di Genova.

Questa volta l'ip di provenienza è europeo e spinge gli investigatori a concentrarsi anche su motivi di natura commerciale; gli hacker potrebbero anche aver usato l'ingresso alla piattaforma online dell'Autorita portuale come "cavallo di Troia" per raggiungere le società dei terminalisti, dato che i loro siti sono collegati alla stessa rete. Ma al momento si resta sul piano delle ipotesi anche perché l'indirizzo di provenienza può essere stato rimbalzato in un paese europeo di proposito.

Con una nota ufficiale l'Autorità Portuale fa sapere che: "É stato registrato un traffico anomalo al sito istituzionale le cui cause sono in fase di analisi per valutare i possibili scenari e le azioni da intraprendere".