Aeroporto di Genova, sito attaccato dagli hacker filorussi

Attacchi hacker ai siti di numerosi aeroporti italiani, tra cui quello di Genova, ma anche di Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio e Rimini. I filorussi del collettivo Killnet, che dalla serata del 19 maggio hanno bersagliato i siti di numerose istituzioni italiane, hanno colpito anche i portali degli aeroporti rendendoli inaccessibili con attacchi di tipologia DoS (denial of service, in cui gli hacker fanno volutamente esaurire le risorse del sito web fino a renderlo non funzionante). Al momento la polizia è al lavoro insieme ai tecnici delle diverse società per cercare di ripristinare le funzionalità degli indirizzi web.

Nonostante il sito del Cristoforo Colombo di Genova sia temporaneamente offline, voli e servizi aeroportuali sono pienamente operativi. Per informazioni, è possibile contattare l'aeroporto genovese sui canali social (Twitter e Facebook) e al centralino (telefono 01060151 e Whatsapp 3296569494).

Il collettivo filorusso ha rivendicato l'attacco sul proprio canale Telegram facendo riferimento alle decisione politiche prese dal Governo italiano. In totale sono stati una cinquantina i siti presi di mira tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. Gli agenti della postale hanno inibito gli Ip stranieri sospetti e innalzato i livelli di sicurezza e firewall. Queste operazioni per alcuni siti hanno consentito di rendere inoffensivo l'attacco; mentre altri nonostante l'intervento anti hacker sono ancora down. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul caso ipotizzando il reato di accesso abusivo al sistema informatico.