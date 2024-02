Arriva da Genova il sistema dei vigili del fuoco per la topografia applicata al soccorso

Si è concluso oggi, venerdì 2 febbraio, il corso Tas di livello 1, organizzato dal comando dei vigili del fuoco di Genova e destinato a quelli già in servizio.

Questo tipo di specializzazione ha avuto le sue origini proprio nel comando di Genova: uno degli ideatori, Federico Gaggero, è appena andato in pensione.

L'acronimo Tas significa Topografia Applicata al Soccorso, diventata ormai fondamentale in molti ambiti. Dalle ricerche persona, alla mappatura delle zone boschive bruciate, alla pianificazione delle zone operative su grandi calamità. Il primo livello, quello oggetto del corso, si occupa principalmente della lettura della cartografia e l'uso del gps per creare le tracce nelle ricerche persona in ambiente impervio.