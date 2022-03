Siringhe nel parco di Villa Imperiale, Campora: "Chi le trova le segnali ad Amiu"

Troppe siringhe ritrovate nel parco di Villa Imperiale, a Genova: a puntare il dito su questo fatto è la consigliera comunale della Lega Lorella Fontana che chiede all'amministrazione comunale di considerare con un'attenzione particolare quella zona.

"Due domeniche fa - ha spiegato Fontana in consiglio comunale - l'associazione di volontariato Amici di Villa Imperiale è intervenuta per uno degli interventi di pulizia che svolge con regolarità durante l'anno. Tra le tante cose che i volontari hanno trovato nei vari spazi verdi, diverse siringhe. Il fatto sta destando preoccupazione tra i cittadini, è un polmone verde molto utilizzato dalla cittadinanza, soprattutto dalle famiglie con bambini. Nell'intervento dell'ottobre 2021 non era stata trovata alcuna siringa, dunque questo aumento causa preoccupazione sia dal punto di vista della sicurezza sia per l'esigenza che questi spazi vengano tenuti al meglio, per evitare che soprattutto i bambini si pungano. È importante tenere sotto controllo questi spazi, la, villa è un'antica e bellissima struttura e merita di essere sempre ben conservata. Ringraziamo questi volontari che si impegnano a garantire questi spazi, ma credo che anche noi come amministratori dovremmo intervenire".

Ha risposto l'assessore all'Ambiente Matteo Campora: "Dalla verifica richiesta ad Amiu non è stata rilevata la presenza di siringhe abbandonate, ma ho chiesto sopralluoghi ad Amiu e Aster per monitorare la situazione. Nel momento in cui si trova una siringa si consiglia la segnalazione alla polizia locale e ad Amiu perché sono rifiuti che seguono una procedura diversa da quelli normali".