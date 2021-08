Sindaco di Chiavari, la scomparsa un mese dopo aver completato il ciclo vaccinale

La data dei funerali del sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, scomparso lunedì 23 agosto 2021 all'età di 50 anni, verrà fissata dopo che verrà svolta l'autopsia. Ieri l'Asl4 aveva fatto sapere che alle ore 19 è stato constatato il decesso del sindaco giunto al pronto soccorso di Lavagna in arresto cardiocircolatorio. "Nonostante le manovre rianimatorie prolungate, il paziente non ha più ripreso attività cardiaca. I sanitari hanno richiesto il riscontro diagnostico per definire la causa all'origine della morte improvvisa", si legge in una nota.

L'autopsia servirà anche per escludere eventuali correlazioni con il vaccino anti covid. Di Capua aveva completato il ciclo vaccinale con Pfizer lo scorso 22 luglio, come da lui stesso annunciato sui suoi canali social.

Nel frattempo in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio per un decesso che ha lasciato tutti sgomenti. Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente di Regione Liguria e dalla Giunta: "con lui se ne va un sindaco giovane - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l'ottimo lavoro svolto".

Di Capua era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato: nel centro della cittadina era già allestito il point elettorale. Lascia la moglie e due figli.