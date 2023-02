Il Municipio Ponente e i sindaci: "Il punto nascite di Voltri funziona e va rafforzato, non chiuso"

Il punto nascite dell'ospedale Evangelico di Voltri va rafforzato, non chiuso: questo è il grido che si leva dai territori del ponente di fronte all'ipotesi che la maternità dell'ex San Carlo possa chiudere le sue porte.

"Venerdì 10 febbraio - è il commento del presidente del Municipio Guido Barbazza - insieme alla vice presidente Lorella Fontana, in attuazione della mozione votata martedì scorso in consiglio municipale, ho avuto il piacere di ritornare a visitare l’ospedale di Voltri incontrando i sindaci del comuni limitrofi di Arenzano, Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto. La presentazione del direttore sanitario Flego e del dottor Sirito ha confermato e rafforzato la già ottima impressione in occasione della mia prima visita, e insieme ai sindaci ci siamo trovati assolutamente concordi nell’opinione che un centro nascite di qualità e in trend di crescita e miglioramento come quello di Voltri merita sia di continuare l’attività sia di essere ulteriormente potenziato". In settimana, il consiglio municipale ha approvato una mozione - presentata da Pd, M5s, Genova Civica e lista Rossoverde - proprio a sostegno del punto nascite.

Il prossimo step è un incontro con l'assessore regionale Gratarola: "Quelle del punto nascite di Voltri sono solo voci - commenta Francesco Silvestrini, sindaco di Arenzano - ma è giusto muoversi in anticipo per scongiurare una chiusura che sarebbe del tutto ingiustificata. La maternità di Voltri funziona bene, è un reparto in crescita, si parla di più di 500 parti nel 2021. In più questo è un ospedale strategico per il ponente, è a metà tra Genova e Savona, copre anche l'entroterra, avrebbe davvero poco senso chiuderlo. Si può parlare al limite semmai di una gestione integrata con Sampierdarena, ma non ci sarebbe motivo di fermare una struttura che funziona a pieno ritmo ed è in crescita".