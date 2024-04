Giovane sindaca assassinata in Ecuador, una Messa per ricordarla a Sampierdarena

Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 12, presso la Chiesa San Giovanni Bosco in Via Carlo Rolando 15 a Sampierdarena, l'associazione Radici Del Mondo Odv ha organizzato un evento commemorativo con la celebrazione della Santa Messa per ricordare la giovane sindaca di San Vicente Brigitte Garcìa, assassinata nelle scorse settimana in Ecuador nella sua cittadina San Vicente.

Si tratta una delle più giovani mai elette nel Paese. Brigitte è stata ritrovata in auto insieme a suo marito crivellata da colpi d’arma da fuoco esplosi dagli esponenti delle organizzazioni narcos che stanno tenendo ostaggio l’Ecuador da Gennaio, una situazione molto complicata per il Paese, che non aveva mai vissuto nulla di simile in precedenza.

Federico Giacobbe, consigliere municipale in Media Val Bisagno e membro del Direttivo dell’associazione spiega: "Abbiamo fortemente voluto realizzare questa iniziativa per dare un segnale forte a difesa delle democrazia universale come strumento in un periodo di pericolose derive. Oggi la Comunità ecuadoriana è integrata perfettamente nel nostro territorio e riteniamo sia giusto e doveroso fermarsi, riflettere, condividere questi momenti così drammatici". Alla iniziativa parteciperanno alcune delegazioni consolari, il presidente del Consiglio Comunale di Genova Carmelo Cassibba e Associazioni della Comunità ecuadoriana.

