"Sapete perché gli ebrei hanno un naso grande?": gelo in Sinagoga alla frase dell'assessora. Il video

Gelo e imbarazzo nella Sinagoga di Genova per una 'battuta' dell'assessora comunale ai Servizi Sociali Lorenza Rosso recitata al microfono proprio in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

L'assessora, incaricata di portare il saluto istituzionale, ha detto: "Porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione, avere questa comunità ebraica così attiva all'interno di questa città è una grande funzione sociale di cui tutti noi riconosciamo l'importanza. È una gioia essere qui in una giornata in cui la prima parola che ho letto è 'rinnovamento', seguiremo tutti questa giornata con grande attenzione".

E poi la gaffe: "Mentre venivo qua mi è venuta in mente una storiella che un amico ebreo mi aveva raccontato una sera: 'sai perché gli ebrei hanno un naso grande? Perché l'aria è gratis', direi che questo accomuna ancora di più le nostre comunità (il riferimento è alla presunta 'avarizia' dei genovesi). Grazie a tutti, grazie al rabbino e grazie dell'invito, buon convegno". Ma i presenti in Sinagoga non hanno riso alla frase dell'assessora, anzi, è sceso il gelo.