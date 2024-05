Sampdoria, tifoseria in lutto: addio 'Sina del Tamburino'

Mondo blucerchiato in lutto per la scomparsa di Sina Borrello, anima del 'Sampdoria Club Tamburino di Pegli', sui social tanti le condoglianze di tanti tifosi che l'hanno conosciuta allo stadio Luigi Ferraris e in giro per l'Italia durante le trasferta.

Il ricordo della Federazione dei Clubs Blucerchiati: "La Federclubs, in rappresentanza di tutti i club affiliati, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Borrello e al Club Tamburino di Pegli per la scomparsa di Sina. Storica figura del nostro movimento e onnipresente in casa e in trasferta, immancabile organizzatrice del pullman del Tamburino, 'la Sina' si è presa cura di tante generazioni blucerchiate a seguito della Sampdoria, trasmettendo la propria passione per i nostri colori in ogni istante, anche durante la malattia. Una guida, decisa, spigolosa, generosa, combattente. Una vera Sampdoriana".

Tanti club, genovesi e non solo, si sono uniti al cordoglio, il 'Sampdoria Club Pra' & Palmaro' "si unisce al dolore per la scomparsa della cara Sina, partita per l'ultima grande trasferta". Il Sampdoria Club Verona Blucerchiata la ricorda come "una grandissima tifosa e donna dal cuore d’oro", proprio come il club "La Milano blucerchiata". E poi, ancora, il Sampdoria Club Istituto Gaslini: "Ha affrontato in questi mesi la sua malattia con orgoglio e riservatezza. Una triste notizia, riposa in pace" e il 'Sampdoria Club Sant'Olcese Marco Lanna': "Ci mancherai sampdoriana vera". Tante le manifestazioni di affetto e i ricordi dei tifosi che affollano i social nelle ultime ore.

