Alluvione a Sestri Levante: maxi esercitazione con simulazione allagamenti e frana

Il Comune di Sestri Levante ha programmato per mercoledì 11 ottobre, dalle 8:30 alle 14, un'esercitazione di Protezione civile sul rischio idrogeologico che simulerà un evento alluvionale a seguito dell’emanazione di allerta arancione e la conseguente attivazione della macchina organizzativa comunale per la gestione delle emergenze. Un test per verificare le procedure operative relative allo scenario di rischio da fenomeni meteo e occasione per simulare alcuni interventi da parte dell’organizzazione comunale del Servizio Protezione Civile e delle associazioni di protezione civile convenzionate con il Comune ossia la Croce Rossa italiana di Riva Trigoso oltre al Gruppo Intercomunale AIB e PC Val Petronio. L’esercitazione sarà altresì funzionale alla verifica dell’aspetto comunicativo, fondamentale in situazioni emergenziali, tra gli addetti coinvolti nelle operazioni e la cittadinanza.

Gli scenari di intervento saranno due: il primo sarà una situazione di allagamento alla Scuola dell’Infanzia Collodi in via Palermo 19 a Riva Trigoso; il secondo vedrà un’auto bloccata con persona ferita al suo interno, a seguito di smottamento di terreno in via Fascie, all’ingresso del parco Mandela. In corrispondenza dell’emanazioe dell’allerta meteo arancione, alle 8:30 verrà istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con attivazione del Centro di presidio del territorio in Piazza Matteotti, 3. Gli operatori saranno in collegamento radio con la Sala Operativa Regionale sia per l’attivazione del Centro presidio, effettuando comunicazione via mail, sia per la comunicazione di situazioni d’intervento riscontrati sul territorio.

Durante la fase di allarme, per la gestione dell’esercitazione, il personale comunale utilizzerà l’applicazione di messaggistica WhatsApp, in uso regolarmente dal Comune per il sistema di comunicazione in eventi di protezione civile, mentre la popolazione riceverà un messaggio di allertamento con scritto esercitazione tramite l’app per dispositivi mobili ComuniCare usualmente utilizzata per informare la cittadinanza.

Alle 9:30 circa il Sindaco, quale autorità di protezione civile, riceverà segnalazione dell’allagamento presso l’istituto scolastico Collodi di Riva Trigoso e successivamente gli insegnanti del plesso attueranno il piano di emergenza della scuola che prevede lo spostamento degli alunni ai piani superiori. Interverranno i volontari presenti al Centro di presidio del territorio e presso la sede della scuola dove sarà già installata una vasca di antincendio boschivo per permettere la sistemazione delle pompe di evacuazione acque e per verificare le attrezzature del personale coinvolto. Il servizio Protezione Civile entrerà nella scuola per verificare la situazione delle persone ivi presenti, illustrando agli alunni lo scopo dell’esercitazione e le modalità di autoprotezione durante gli eventi meteorologici consistenti. Verranno inoltre consegnati volantini informativi sul sistema di allertamento meteo e sulle modalità di autodifesa da adottare in tali circostanze, in modo che vengano diffusi anche nelle relative famiglie.

Alle ore 11:00 perverrà un’ulteriore segnalazione di un’auto bloccata con persona ferita al suo interno, a seguito dello smottamento di terreno che, per evitare reale disagio alla cittadinanza, verrà simulata all’ingresso del parco Mandela. Si renderà necessario sgombrare la strada dai detriti per permettere l’accesso ai mezzi di soccorso che avverrà grazie ad un mini escavatore in dotazione al Comune. I volontari e personale presenti al Centro di presidio del territorio si attiveranno anche per l’intervento di tipo sanitario. Si attiverà quindi il soccorso sanitario per il trasporto al Pronto soccorso. Al pubblico presente verrà distribuito materiale informativo sulle modalità di allertamento idrogeologico regionale sulle modalità di autodifesa da adottare in tali eventi.

"Un’iniziativa che non è mai stata fatta in precedenza che si pone come obiettivo quello di verificare la preparazione del personale comunale, dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile per valutare l’efficienza della macchina dei soccorsi, ma si configura anche come opportunità per testare attivamente le attrezzature in dotazione oltre a verificare le modalità di comunicazione tra i diversi organi impegnati nella gestione di una situazione emergenziale - spiega il sindaco Francesco Solinas -. Inoltre, abbiamo deciso di coinvolgere i bambini della scuola dell’infanzia perché rappresentano una fascia di popolazione che deve essere adeguatamente formata e istruita sui rischi a cui il nostro territorio può essere soggetto. Allenare la struttura comunale al pronto intervento oltre a informare la cittadinanza circa le modalità operative messe in campo in situazioni emergenziali a cui il nostro territorio, soggetto a rischio idrogeologico, può essere interessato, è un chiaro segnale dell’attenzione dell’Amministrazione verso la sicurezza del territorio e la salvaguardia della cittadinanza".