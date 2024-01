Addio a Simonetta Castiglion, fondatrice e vice presidente della 'Casa della Legalità'

Lutto a Genova per la morte di Simonetta Castiglion, fondatrice e vice presidente della 'Casa della Legalità'. Il triste annuncio arriva da Francesco Zanardi, presidente della Rete L'Abuso, associazione nazionale sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, che ha pubblicato un ricordo sul sito ufficiale dell'associazione.

"Nella sua vita a Genova - si legge - ha affrontato coraggiosamente e senza compromessi mafie e illegalità, proprio come aveva fatto precedentemente a Vicenza, dove si batteva per i diritti dei lavoratori della sanità e perché questa fosse efficace e centrata su diritti e dignità dei pazienti. Mentre combatteva queste battaglie, senza mai tirarsi indietro, lottava da decenni contro la Sclerosi Multipla. Questa la colpiva e lei si rialzava, più e più volte sino a quando, pur restando lucida, non è stata più in grado di muoversi. L’inabilità al lavoro e l’invalidità totale non l’hanno fermata dal continuare a sostenere le battaglie e le iniziative della Casa della Legalità. Ne seguiva le attività, continuando a indignarsi per le ingiustizie che osservava e desiderando sempre contribuire al meglio. Continue ricadute la tenevano ferma per qualche tempo, ma lottava, come sempre, come una leonessa, e si riprendeva. Purtroppo, il covid che l’ha colpita a metà dicembre non le ha dato scampo. Assistita da anni a casa, come lei desiderava, grazie ai terapisti dell’Aism e al personale della Fondazione Gigi Ghirotti, dal suo compagno di oltre vent’anni, ha combattuto sino all’ultimo, lasciandosi andare solo quando ormai la situazione non le lasciava più scampo. Se ne è andata serenamente, senza rimanere da sola nemmeno negli ultimi istanti, con dignità e senza accanimento, come ha sempre voluto, presso l’Ospedale di Villa Scassi".

Per ricordarla e salutarla si terrà una cerimonia laica sabato 20 gennaio, alle ore 12, presso il Tempio Laico del Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova. La Casa della Legalità invita, chi vorrà, a non mandare fiori ma effettuare donazioni alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Il cordoglio del Comitato Liberi Cittadini di Certosa: "Ci stringiamo attorno al dolore che ha colpito la Casa della Legalità e il suo presidente Christian Abbondanza".